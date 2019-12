TEATRO MUNICIPAL APRESENTA “O QUEBRA NOZES” NESTE SÁBADO

O espetáculo “O quebra nozes” fará uma segunda apresentação neste sábado, dia 21, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna. A apresentação é uma adaptação da obra de Tchaikovski feita pela Escola das Artes e a Companha municipal de dança de Jaguariúna.

A peça conta a história da pequena Clara que na véspera de Natal entre todos os presentes se encanta por um quebra-nozes com formato de um boneco. A menina acomoda o novo amigo no armário de brinquedos, mas por volta de meia-noite ouve estranhos ruídos. Entre o sonho e a realidade, Clara vive histórias maravilhosas e estranhas, de reinos e feitiços, delícias e aventuras.

A apresentação acontecerá às 15h30. Os ingressos são gratuitos, apenas devem ser trocados por um litro de leite uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Ivair Oliveira