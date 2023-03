TEM CAFÉ COM VIOLA NESTE DOMINGO NA ESTAÇÃO DE GUEDES.

Neste domingo, 26, acontecerá mais uma edição do Café com Viola no Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, na estação de Guedes, a partir das 09h.

Além de saborear delicioso café e bolo, o público presente poderá curtir clássicos da música caipira apresentados pela Orquestra Violeiros do Jaguary.

O Café com Viola é uma realização da secretaria municipal de turismo e cultura.