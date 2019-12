Temporal provoca queda de árvores e alagamentos em Jaguariúna; famílias foram retiradas de prédio com risco

Chuva derrubou árvores na cidade. Foto: Reprodução EPTV

A forte chuva que atingiu a região causou estragos na cidade de Jaguariúna na noite desta terça-feira (17). Em 30 minutos de chuva, foram registrados quedas de árvores, alagamento de vias e o risco de desabamento do teto de um apartamento que fica em um prédio no Jardim Bela Vista. Por causa desse risco, quatro famílias tiveram que deixar o edifício.

Nesse período choveu, segundo a Defesa Civil, 34,3 milímetros de água. Os bairros mais atingidos foram o Centro, Parque dos Lagos, Santa Maria e Nova Jaguariúna, além do bairro rural Colinas do Castelo. O balanço divulgado hoje (18) pela Prefeitura aponta a queda de 13 árvores, sendo oito de grande porte.

O prédio afetado fica na Rua Acre, no Jardim Bela Vista. O problema ocorre no teto da cozinha do apartamento localizado no primeiro andar. Ele foi interditado na noite de ontem e vai passar hoje por avaliação da Defesa Civil. Quatro famílias que moram em andares acima, deixaram o prédio. Duas foram acomodadas pela Prefeitura em uma pousada e as demais preferiram ir para as casas de familiares.

A Prefeitura ainda informou que houve queda de fiação de postes em ao menos três pontos da cidade, próximos do Centro.