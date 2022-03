Thiago Camilo vence a Corrida 2 da Dignity Gold GT Sprint Race em Santa Cruz do Sul

Santa Cruz do Sul (RS) – O tempo chuvoso e a pista escorregadia ditaram o ritmo da segunda corrida da etapa de abertura da Dignity Gold GT Sprint Race, realizada no início da tarde deste domingo, 13 de março, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, localizado na região central do Rio Grande do Sul. Apesar dos inúmeros toques, que provocaram a entrada do Safety Car em três oportunidades, os pilotos pisaram fundo e proporcionaram mais uma grande prova.

O paulista Thiago Camilo, da categoria PRO, mostrou sua qualidade e experiência para conseguir a vitória depois de uma briga emocionante com o argentino Ayrton Chorne, que fez sua estreia na categoria. Ele completou as 11 voltas com o tempo de 25min48seg464, assegurando a liderança da categoria após as duas corridas deste domingo. Rafael Dias completou o pódio da categoria e da prova.

A segunda corrida da primeira etapa de 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race confirmou a qualidade dos pilotos que disputam a categoria, uma das melhores e que mais cresce no país. A dificuldade para controlar os carros foi evidente, mas no geral todos conseguiram superar os desafios, proporcionando uma bela estreia em Santa Cruz do Sul. Pole da prova, Thiago se manteve à frente na maior parte do tempo. Na terceira relargada, entretanto, ele foi superado pelo argentino e, neste momento, contou com sua estrela e viu o adversário escapar da pista duas voltas depois. Ele voltou a ponta e levou seu carro até a linha de chegada.

“Primeiramente, é um prazer estar mais um ano na categoria. Sé tenho a agradecer ao Thiago Marques por mais essa oportunidade. O fato é que deu tudo certo e foi uma boa vitória. Tive uma boa disputa com o argentino e fiquei muito feliz com o resultado, especialmente porque estamos na liderança após o bom trabalho do Raphael Teixeira na Corrida 1”, destacou Thiago.

O vencedor da PROAM, Rafael Seibel festejou o bom desempenho no fim de semana. “Estou sem palavras neste retorno à categoria. Fiquei muito satisfeito na primeira corrida, com o quarto lugar, mas a vitória na segunda – sétimo no geral – fechou com chave de ouro. Todo mundo sabe que para chegar ao título você tem de ser regular e vamos atrás disso nas próximas etapas”, declarou.

Giovani Girotto, primeiro na AM, contou sua estratégia para a conquista. “Procurei não errar e nem arriscar nada na segunda. A pista estava mais molhada do que de manhã e, por isso, mais perigosa e exigiu um maior cuidado. Felizmente deu tudo certo e começamos bem a temporada”, revelou.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Resultado da Corrida 2:

1 #21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 25min48seg464

2 #19 Sérgio Ramalho/ Luciano Zangirolami, PRO, a 0s584

3 #13 Rafael Dias, PRO, a 0s989

4 #82 Gerson Campos, PRO, a 6s783

5 #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, a 17s273

6 #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, a 19s437

7 #79 Rafael Seibel, PROAM, a 26s804

8 #72 Giovani Girotto, AM, a 31s745

9 #17 Walter Lester, AM, a 40s289

10 #56 Brendon Zonta, PROAM, a 44s275

11 #08 Alexandre Kauê, AM, a 58s248

12 #77 Pedro Costa / Ricardo Sperafico, PRO, a 1 volta

13 #37 Ayrton Chorne, PRO, a 2 voltas

14 #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 4 voltas

15 #54 Diogo Moscato, PROAM, a 6 voltas

16 #10 Adalberto Baptista, PROAM, a 6 voltas

17 #18 Eduardo Trindade, PROAM, a 7 voltas

18 #16 Marco Garcia/ Lucas Mendes, PROAM, a 7 voltas

19 #78 Leonardo Yoshii, AM, a 7 voltas

20 #12 Edgar Bueno Neto/ Antonio Pizzonia, PRO, a 10 voltas

21 #31 Roberto Possas, AM, a 10 voltas

Melhor volta foi de Rafael Dias #13, 1min41seg469, a 124,748 km/h

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint