Tiro de Guerra celebra Dia do Exército com entrega da boina verde a 50 atiradores

Cinquenta jovens atiradores da terceira turma do Tiro de Guerra 02-095 de Itapira receberam na manhã do último sábado, 18, a boina verde em solenidade comemorativa ao Dia do Exército, celebrado em 19 de abril. O vice-prefeito Mário da Fonseca esteve presente para acompanhar a formatura.

A atividade teve início às 5h, com uma marcha de 8 quilômetros que percorreu diversos bairros da cidade, com saída e chegada na sede do TG, localizada na Rua Coronel Francisco Vieira, 123, bairro Cubatão. Ao fim da marcha, os familiares dos atiradores os recepcionaram e formalizaram a entrega das boinas. Todas as atividades foram coordenadas pelo chefe de instrução do TG, 1º Sargento Max Roberto Gonçalves Almeida.

A antecipação da entrega marca uma mudança em relação aos anos anteriores, quando a boina era entregue em momentos distintos: ao fim de maio, para os participantes do Curso de Formação de Cabos (CFC), e em setembro para os demais atiradores.

A turma de 2026 teve sua Formatura de Matrícula realizada no dia 14 de março e segue em atividade até novembro. De segunda a sábado, das 6h às 8h, os 50 jovens participam de instruções que abrangem exercícios físicos militares, marchas, acampamentos, armamento e tiro, camuflagem, primeiros socorros e prevenção e combate a incêndios, entre outras atividades.

O objetivo do Tiro de Guerra vai além da formação técnica: orientar os jovens no caminho do civismo, da cidadania e do patriotismo, promovendo valores como disciplina, responsabilidade e compromisso com a sociedade.

O 1º Sargento Max Roberto Gonçalves Almeida assumiu a chefia de instrução do TG 02-095 em dezembro do ano passado, sucedendo o 1º Sargento Márcio Antônio Lawisch no posto.