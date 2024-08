Tiroteio após jogo de futebol deixa dois mortos e um ferido em Amparo

Um tiroteio ocorrido na tarde do último domingo (4), em Amparo, resultou na morte de dois homens e deixou outro gravemente ferido. O incidente aconteceu em uma arena localizada no bairro Boa Vereda, logo após a final de um campeonato de futebol.

De acordo com informações da Polícia Militar, a tragédia teve início após uma briga que começou durante uma festa que seguia o jogo. Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, sacou uma arma de fogo e disparou contra as vítimas, causando pânico entre os presentes.

A primeira vítima fatal foi um homem de 36 anos, natural de Monte Alegre do Sul. Ele foi atingido durante o tiroteio e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Deixou dois filhos, conforme relatado por sua irmã. “Acabando o jogo teve o porco no rolete e, logo após, teve um show ao vivo e o povo estava bebendo. O que me falaram foi que começou a briga, tentaram apartar, e acabaram que foram também feridos. Isso não é motivo para tirar a vida de trabalhadores”, desabafou Priscila.

A arena foi imediatamente isolada pela polícia para investigações. Os outros dois feridos foram levados para a Santa Casa Ana Cintra, em Amparo. No entanto, na manhã desta segunda-feira (5), a segunda vítima, um homem de 41 anos, também não resistiu e faleceu. Ele havia sido transferido para o Hospital da PUC-Campinas, onde passaria por uma cirurgia na cabeça.

O caso está sendo investigado como homicídio tentado e consumado pela Delegacia da Polícia Civil de Serra Negra. Até o momento, pelo menos duas pessoas são suspeitas de estarem envolvidas no tiroteio. A comunidade local está em choque com a violência do incidente e aguarda respostas das autoridades.

Imagem Illustrativa