Todas as regiões de Mogi Mirim são beneficiadas com as obras da 8ª fase de melhorias viárias

A 8ª etapa do histórico Programa Municipal de Recapeamento Asfáltico em Mogi Mirim abrange o maior número de ruas e avenidas localizadas em todas as regiões do município. De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria de Obras e Habitação Popular, o serviço será implementado no Jardim Brasília, Mirante, CDHU, Parque das Laranjeiras, Vila Dias, Jardim Sbeghen (Zona Leste); Santa Cruz, Parque da Imprensa (Zona Oeste); Santa Luzia, Tucura, Jardim Flamboyant, Santa Clara, Parque do Estado II (Zona Norte); Martim Francisco (Zona Sul) e Centro.

As obras foram iniciadas nesta quarta-feira (24), na Vila Dias, e as equipes trabalham nas ruas Porto Rico e Equador. Neste mesmo bairro, as vias Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Peru, México, Paraguai, dentre outras também serão contempladas pela Prefeitura com as melhorias viárias, a fim de garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

Nesta etapa, a Administração Municipal investe mais de R$ 3,7 milhões, viabilizados através de recursos próprios. Os trabalhos são realizados pela empresa Kairós, de Pouso Alegre. Para a realização do recapeamento, a Secretaria de Obras levou em consideração o critério de ruas mais danificadas. “As vias foram escolhidas para receber os benefícios em decorrência do desgaste em seu pavimento asfáltico provocado pelo intenso fluxo de veículos”, concluiu o secretário da Pasta, Paulo Roberto Tristão.

Bairros beneficiados na 8ª fase do Plano Municipal de Recapeamento Asfáltico

– Centro

– Zona Leste (Jardim Brasília, Mirante, CDHU, Parque das Laranjeiras, Vila Dias e Jardim Sbeghen)

– Zona Oeste (Santa Cruz e Parque da Imprensa)

– Zona Norte (Santa Luzia, Tucura, Jardim Flamboyant, Santa Clara e Parque do Estado II)

– Zona Sul (Martim Francisco)