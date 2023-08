Torne-se um Padrinho Afetivo e Transforme Vidas em Engenheiro Coelho!

A cidade de Engenheiro Coelho está testemunhando um projeto inspirador que tem o potencial de mudar vidas e criar um impacto positivo duradouro na comunidade. A iniciativa, conhecida como “Apadrinhamento Afetivo”, é uma colaboração entre a Assistência Social da Prefeitura e o Poder Judiciário local. Essa parceria tem como objetivo principal oferecer a jovens a oportunidade de vivenciar a importância de um relacionamento afetivo estável, ajudando a moldar um futuro mais promissor para eles.

O Que é o Apadrinhamento Afetivo?

O Apadrinhamento Afetivo é um programa que busca conectar adultos interessados em serem padrinhos e madrinhas com adolescentes que estão em situações de vulnerabilidade. Esses jovens podem ser órfãos, terem históricos de abandono ou estarem em acolhimento institucional. O foco não é apenas fornecer assistência financeira, mas também oferecer apoio emocional, mentoria e um relacionamento significativo.

O processo de se tornar um padrinho ou madrinha afetivo começa com o interesse genuíno em se envolver na vida de um adolescente. Aqueles que estão dispostos a fazer a diferença podem entrar em contato com a equipe responsável por meio do número de WhatsApp (19) 3857-7152 ou visitar pessoalmente o setor da Assistência Social na Rua Vereador Adolfo Nimptz, 222, Jardim América. A equipe fornecerá informações detalhadas sobre o programa, os requisitos e os procedimentos de seleção.

Uma vez que um padrinho ou madrinha é selecionado, ele ou ela será emparelhado(a) com um adolescente com base em interesses, personalidades e objetivos compartilhados. O relacionamento pode variar de encontros regulares para atividades recreativas, tutoria educacional, apoio emocional e, acima de tudo, a construção de um vínculo significativo.

O Projeto de Apadrinhamento Afetivo em Engenheiro Coelho é uma demonstração poderosa de como a comunidade pode se unir para criar mudanças positivas e duradouras na vida dos adolescentes em situações vulneráveis. Se você está pronto para fazer a diferença e compartilhar sua vida com um jovem em busca de apoio, entre em contato com a equipe organizadora e comece essa jornada emocionante de transformação.

Lembre-se, nossos adolescentes merecem um futuro melhor, e você pode ser parte fundamental desse processo. Junte-se ao programa de Apadrinhamento Afetivo e seja uma influência positiva na vida de alguém que precisa.