Trabalho conjunto da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros controla incêndio em empresa de Artur Nogueira

Incêndio aconteceu na noite de segunda (27); fogo foi extinto e não houve feridos

Na noite da última segunda-feira (27), um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de Artur Nogueira. Graças à ação rápida da Defesa Civil do município, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e extinto, impedindo maiores danos. Felizmente não houve feridos.

O chamado inicial veio do Corpo de Bombeiros de Limeira, por volta das 19h20. Ao chegarem ao local, a equipe da Defesa Civil de Artur Nogueira se deparou com um grande incêndio que consumia rapidamente o material armazenado no local. Sem hesitar, os agentes iniciaram o combate às chamas, enquanto solicitavam apoio de reforços.

Em um trabalho conjunto, equipes de Piracicaba, Limeira, Americana, Cordeirópolis, Cosmópolis e Holambra auxiliaram no combate ao incêndio. O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) e a Usina Ester também contribuíram com o envio de caminhões-tanque, reforçando o abastecimento de água.

Ao todo, 14 viaturas e dezenas de profissionais estiveram envolvidos na operação que durou cerca de três horas. “O trabalho árduo e dedicado das equipes, aliado à rápida comunicação e coordenação entre os diferentes órgãos, foi fundamental para conter o fogo e evitar que ele se alastrasse para áreas residenciais vizinhas”, frisou o coordenador da Defesa Civil, Cícero Gomes.

O incêndio causou danos materiais à empresa, mas felizmente, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

A Prefeitura de Artur Nogueira agradece a todas as equipes que se mobilizaram no combate ao incêndio, especialmente à Defesa Civil e a Brigada de Incêndio do município, que foram os primeiros a chegar no local. Graças a ação rápida e precisa, uma tragédia ainda maior foi evitada.