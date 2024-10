Tráfico de drogas é flagrado pela Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse em operação

Na tarde de 5 de outubro, uma ação da equipe ROMU ALFA da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse resultou na prisão de três indivíduos por tráfico de drogas. A equipe era composta pelo Inspetor Pereira, o 3º Classe Vanildo, o 3º Classe Guimarães e o 3º Classe Mendes.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo, os guardas notaram três indivíduos em atitude suspeita. Um deles foi flagrado entregando dinheiro para outro. Ao serem abordados pela equipe, os suspeitos tentaram sair andando, mas foram detidos em flagrante.

Após a abordagem, os direitos constitucionais dos envolvidos foram lidos e todos foram conduzidos ao Pronto Socorro Municipal para exames médicos de rotina. Em seguida, os três foram encaminhados ao plantão policial de Jaguariúna, onde o delegado de plantão determinou a prisão dos suspeitos por tráfico de drogas. Os três permaneceram à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

Objetos apreendidos:

– R$ 302,00 em notas diversas

– 142 pinos com substância análoga à cocaína

– 22 microtubos com substância semelhante a K2

– 17 papelotes de substância derivada de maconha, rotulada como Ice/Dry

– 62 trouxinhas de substância esverdeada aparentando ser maconha

– 69 pedras de substância análoga a crack

A operação foi mais um resultado do trabalho de prevenção e combate ao tráfico de drogas no município, reforçando o compromisso da Guarda Civil Municipal com a segurança da população.