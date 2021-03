Troca de transformador interrompe abastecimento até as 21h desta terça em Jaguariúna

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Jaguariúna comunica aos moradores que ocorrerá interrupção no fornecimento de água tratada nesta terça-feira (2) até as 21h, devido à realização de substituição do transformador de energia da captação de água do Rio Jaguari.

Segundo o DAE, o abastecimento de água da cidade será restabelecido gradativamente após o término do serviço. O órgão também pede a colaboração dos moradores para que reservem água e a utilizem de maneira racional, reservando-a para usos essenciais.