TURISMO SP EM AÇÃO

Contamos com a presença de todos os Representantes do Trade Turístico, Empresários, Comtur e demais interessados, para juntos do poder público traçar um plano de ação para dinamizar o turismo em toda a nossa região.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a FIA — Fundação Instituto de Administração e a Região Turística Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana, convidam para o Workshop do Programa Turismo SP em Ação — Estratégias & Oportunidades para dinamização de Polos Turísticos, que é um dos dois que serão realizados em nosso “Polo Baixa Mogiana”.

Neste Workshop, serão debatidos gargalos das Regiões Turísticas em infraestrutura, hotelaria, gastronomia, transporte, tecnologia, promoção, sustentabilidade e financiamentos para projetos prioritários.

Data: 23/06/22 Quinta-Feira

Horário: às 09h30

Local: Sede da ACIMM – Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim – Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 500 – Nova Mogi – Mogi Mirim – SP

Local onde é também a Sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Mogi Mirim e da IGR – Fórum Permanente da RT Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana