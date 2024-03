Turnê 2024 da artista indiana Anandita Basu chega a Campinas

Crédito: Divulgação

Apresentação de música, dança e meditação Sahaja Yoga será no dia 29, no teatro do Espaço Cultural Maria Monteiro, Vila Padre Anchieta

A renomada artista indiana de dança, canto e percussão, Anandita Basu, finaliza sua turnê na cidade de Campinas, no teatro do Espaço Cultural Maria Monteiro, na Vila Padre Anchieta, dia 29 de março, Sexta-feira Santa, às 17h. Organizado pela Sociedade Sahaja Yoga do Brasil, o espetáculo é gratuito e para todas as idades, integra a rica tradição cultural da música e da dança indiana à meditação simples e espontânea da Sahaja Yoga.

A programação artístico-cultural acontece simultaneamente em outros países e estende as comemorações dos 101 anos de nascimento da fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, indicada duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. A transformação de milhares de pessoas em seres humanos mais pacíficos, amorosos e felizes obtida com a Meditação Sahaja lhe proporcionou o reconhecimento mundial como a mais importante reformadora espiritual de todos os tempos.

Durante o espetáculo, com duração de uma hora e meia, o espectador terá oportunidade de conhecer e usufruir da beleza deste universo que nos fala da nossa unidade com o cosmos, com toda a humanidade, com a Mãe Terra através de uma gama de sons (canto e música), aromas (incensos e flores), cores (figurinos e adereços), movimentos (dança estilo Kuchipudi) e do silêncio meditativo.

Nesta turnê, Anandita Basu se apresenta acompanhada do jovem tablista indiano Atharv Nuthi e da dançarina clássica de Kuchipudi professora Analuiza Torres Shah.

Sobre as artistas

Anandita Basu, mestre em dança, canto e percussão, desenvolve projetos para diferentes instituições, com o intuito de promover a música, dança e cultura indiana ao redor do mundo. Indiana, dedicou sua vida (desde os 4 anos de idade) aos estudos de dança, canto e percussão, e se notabilizou como professora em diversas modalidades. Premiada em 2004 pelo governo da Índia como a melhor professora do ano. Lá teve várias honrarias e prêmios, como o Sangeet Visharad e o Sangeet Prabakar de dança, música e tabla (instrumento de percussão). Reconhecida diretora, compositora e arranjadora de diferentes tipos de música, lançou os CDs Jai Janani, Jai Jajani II, Islam, Prathananjali, Manan, Loving Hands, Surabhinandan, e possui outras composições. É especialista em música Sufi e Qawalli.

Analuiza Torres Shah, brasileira, iniciou seus estudos na dança clássica indiana, estilo Kuchipudi, em 2005 na Academia Shri P.K. Salve Kala Pratishthan, Índia, onde após alguns anos, também lecionou Kuchipudi. Residiu em Mumbai por 10 anos e recentemente retornou ao Brasil. Analuiza fez várias apresentações no Brasil, EUA, Canadá, Itália e Índia, não somente compartilhando a riqueza da cultura indiana através do Kuchipudi, mas também se esforçando a explicar a conexão sutil entre os humanos e o divino através da dança e dos ensinamentos espirituais de sua Guru Espiritual Shri Mataji Nirmala Devi.

Serviço:

Turnê 2024 da artista indiana Anandita Basu em Campinas

Dia: 29/3 (sexta-feira)

Hora: 17h

Local: Espaço Cultural Maria Monteiro. Rua Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n, Vila Padre Anchieta

Entrada gratuita