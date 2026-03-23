Unicamp confirma furto de materiais de pesquisa e Polícia Federal abre inquérito em Campinas

Universidade afirma que colabora com autoridades enquanto investigações seguem sob sigilo; laboratórios foram interditados após ocorrência

A Reitoria da Universidade Estadual de Campinas confirmou, nesta segunda-feira, 23, o furto de materiais de pesquisa nas dependências do Instituto de Biologia.

De acordo com a nota oficial, diante da gravidade do caso e da natureza do patrimônio científico envolvido, a universidade acionou imediatamente a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para condução das investigações e realização de perícias.

A instituição informou ainda que está adotando todas as medidas cabíveis e colaborando integralmente com as autoridades competentes. Os possíveis envolvidos deverão ser responsabilizados conforme a legislação vigente. Detalhes do inquérito estão sendo preservados para não comprometer o andamento das apurações.

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o caso e já realizou diligências iniciais, incluindo o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Campinas. Segundo a corporação, o objetivo é identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

Ainda conforme as investigações, não há informações sobre prisões até o momento. A polícia destacou que atua em cooperação com outros órgãos e que novas informações não serão divulgadas por enquanto.

Após o ocorrido, a universidade também informou a interdição temporária dos laboratórios da Faculdade de Engenharia de Alimentos como medida preventiva.

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