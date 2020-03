Unidades Básicas concentram agenda de consultas de especialidades e exames

A partir da próxima segunda-feira, dia 30 de março, o agendamento de consultas de especialidades médicas e de exames passa a ser realizado exclusivamente nas três unidades básicas de saúde do município: Imigrantes, Fundão e Santa Margarida. O objetivo é evitar aglomerações na Policlínica Municipal, minimizando o risco de contaminação pelo novo Coronavírus.

“O atendimento segue no local e também em unidades externas. O que muda é o agendamento”, explica o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias. “O que queremos é reduzir o número de pessoas circulando na Policlínica Municipal, onde, até então, estes agendamentos eram centralizados”.

A Policlínica, que atende urgências e emergências, adota desde a última segunda-feira o protocolo internacional de classificação de risco, o Manchester, que define, de acordo com a gravidade, a ordem de atendimento. Para evitar risco de contágio, pacientes com consultas e exames no local devem acessar o prédio pela lateral.

O acesso principal à unidade está dedicado a casos de pronto-atendimento, organizado para separar pacientes com sintomas gripais de moradores que buscam assistência por outras razões. “A Policlínica está preparada para atender casos graves do novo Coronavírus e conta com espaço específico de espera para pessoas com sintomas respiratórios. Em caso de suspeita de Covid-19, o paciente será imediatamente isolado”, explica.

O diretor reforça que precisam procurar o atendimento na Policlínica pessoas que apresentarem sintomas como febre alta, dor de cabeça e dificuldade severa para respirar. Casos moderados serão preferencialmente atendidos nos PSFs (ou unidades básicas). Já para quem apresentar sintomas iniciais de gripe ou resfriado a orientação é ficar em casa, repousar, manter a hidratação e adotar medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço de papel ao tossir ou espirrar e acompanhar a evolução do quadro.