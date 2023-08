UPL reconhece Viola Agropecuária por produção de café carbono negativo

A UPL Ltd. (NSE: UPL e BSE: 512070 LSE: UPLL) (“UPL”), fornecedora global de soluções agrícolas sustentáveis, entregou certificado que reconhece a Viola Agropecuária por sua produção de café com balanço negativo de carbono. O balanço de carbono realizado na Fazenda Onça, localizada em Monte Santo de Minas, no Estado de Minas Gerais, comprovou que a produção de café da propriedade sequestra mais gases de efeito estufa (GEE) do que emite, contribuindo para fornecer bebida de alta qualidade e de forma mais sustentável.

“Esse certificado simboliza o nosso reconhecimento à Viola, um exemplo do compromisso dos cafeicultores brasileiros com a descarbonização da agricultura. A produção de café com balanço de carbono negativo reforça o protagonismo do Brasil nesse cultivo e comprova que a agricultura pode fazer parte da solução contra as mudanças climáticas. Por isso, quando falamos em negativar o carbono, falamos em reimaginar a sustentabilidade, o propósito central da UPL no mundo”, explica Rogério Melo, gerente de carbono e Food Value Chain da UPL Brasil.

Para Cristiane Gerbasi, diretora da Viola Agropecuária, a conquista envolve conhecimento, práticas de manejo, gestão e parceiros estratégicos, como a UPL. “Estamos ajudando a transformar as pesquisas em realidade para garantir alimentos de qualidade e sustentáveis para atender à crescente demanda global. Esse certificado é muito importante para nós. Afinal, a maioria das pesquisas é feita em laboratórios e quando saem das bancadas para o campo é outra realidade, porque temos grandes desafios além do nosso controle. E os dados de sequestro de carbono comprovam que a Viola tem cumprido o seu papel com muita excelência”.

A entrega do certificado aconteceu durante o Congresso Andav, um dos maiores de distribuição do agronegócio, em São Paulo, e contou com a presença de Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, que recentemente firmou protocolo de intenções para trabalhar com a UPL em projetos relacionados ao desenvolvimento de métricas e indicadores de sustentabilidade da produção de café no Brasil.

“Queremos evidenciar que é indiscutível o resultado positivo das boas práticas agrícolas aplicadas na produção do café. Nesse processo, precisamos de métricas nacionais produzidas em região de clima tropical, com suas características próprias para avaliar, mensurar e valorizar o papel dos produtores rurais nesse processo de descarbonização da agricultura”, pontua Gustavo Spadotti.

Sobre a UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070, LSE: UPLL) é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US$ 6 bilhões. Somos uma empresa com propósito. Por meio do OpenAg®, a UPL está focada em acelerar o progresso do sistema alimentar. Estamos construindo uma rede que está reimaginando a sustentabilidade, redefinindo a maneira como uma indústria inteira pensa e trabalha – aberta a novas ideias, inovação e novas respostas enquanto nos esforçamos para cumprir nossa missão de tornar cada produto alimentício mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em soluções biológicas e tradicionais de proteção de cultivos com mais de 14.000 registros. Estamos presentes em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo. Para obter mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções em toda a cadeia de valor alimentar, incluindo sementes, pós-colheita, bem como serviços físicos e digitais, visite upl-ltd.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook.