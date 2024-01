Veículo Roubado é Localizado em Santo Antônio de Posse

Da Redação

Na manhã de hoje, uma equipe de patrulhamento da polícia localizou um veículo abandonado nas margens de um córrego, na estrada que dá acesso ao bairro Benfica, em Santo Antônio de Posse. O veículo em questão é uma motocicleta identificada como BAU-2i30 MV Augusta 800 Brutale, que estava registrada como roubada.

Ao chegar ao local indicado, os policiais constataram que a motocicleta encontrava-se jogada dentro do córrego. Com o auxílio de um guincho e o suporte do Centro de Gerenciamento de Patrulhas (CGP), o veículo foi retirado da água para uma inspeção mais detalhada.

Durante a análise, foi verificado que a numeração do chassi estava suprimida, tornando-se necessário pesquisar a numeração do motor para identificar o veículo. A pesquisa, realizada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), revelou que se tratava de uma MV Augusta 800 Brutale com registro de roubo no município de Campinas, datado de 22 de julho de 2023.

Diante dessa informação, o veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia local, onde foi apreendido através do auto de exibição e apreensão. O procedimento padrão será realizado para que o veículo possa ser devolvido ao seu legítimo proprietário.

A ação rápida e eficaz da equipe de patrulhamento resultou na recuperação desse veículo roubado, contribuindo para a segurança da comunidade de Santo Antônio de Posse. A Polícia reforça a importância da colaboração da população em fornecer informações que possam auxiliar nas investigações e na prevenção de crimes na região.