Venda da folha de pagamento injetará quase R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura de Artur Nogueira

Prefeito Lucas Sia (PSD) assinou contrato nesta terça-feira (19) e anunciou que recursos serão investidos no município

A Prefeitura de Artur Nogueira está prestes a receber um reforço de quase R$ 1 milhão nos cofres públicos, proveniente da recente licitação realizada para a venda da folha de pagamento dos servidores públicos municipais.

O Banco Santander venceu o pregão presencial, garantindo um contrato de cinco anos para o processamento e gerenciamento dos pagamentos, abrangendo servidores ativos e estagiários.

O prefeito Lucas Sia (PSD) formalizou a assinatura do contrato na tarde desta terça-feira (19), juntamente com representantes da agência bancária. O chefe do Executivo Municipal destaca a importância do acordo, salientando que os recursos provenientes da venda beneficiarão diretamente a população.

“Esse dinheiro vai somar na conta da Prefeitura, proporcionando um suporte valioso ao nosso orçamento”, afirma o prefeito.

De acordo com o secretário de Administração, Aldo Todero Jr., a transação, que terá validade até o final de 2028, representa não apenas uma fonte adicional de recursos para o Poder Executivo, mas também uma medida legal obrigatória.

“É um procedimento necessário e obrigatório a cada cinco anos. Dessa vez, foi feito um pregão presencial, e o Santander ganhou novamente. Nós vendemos a folha por R$ 990 mil, um recurso que entra de forma benéfica para incrementar o caixa da Prefeitura”, explica.

Sia (PSD) complementa:”Diferentemente de alguns bancos que não aderem e de municípios que encontram dificuldades para concluir vendas semelhantes, conseguimos vender a nossa folha. É uma grande e significativa conquista”, diz.

A instituição financeira terá de depositar o valor na conta do município ainda esse ano.