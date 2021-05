Vereadores cobram ações emergenciais e campanha de conscientização para o uso racional da água na cidade

Os vereadores Beto Brandão, Cidinha Gagliardi e Esquerdinha conferiram as obras de represamento para captação da água.

No dia 27 de abril, os vereadores Beto Brandão (PDT), Cidinha Gagliardi (PSDB) e Esquerdinha (PSD) saíram a campo para verificar as obras que a Prefeitura está realizando com o intuito de melhorar a captação e distribuição de água no município. Os vereadores cobram urgência e efetividade nas ações, assim como a realização de uma ampla campanha de conscientização para estimular o uso racional da água pela população.