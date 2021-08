Vereadores destinam R$ 300 mil do orçamento da Câmara para o combate à Covid-19

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou, em sessão realizada na segunda-feira (16), a autorização para antecipar a devolução do duodécimo ao Poder Executivo. Na prática, os vereadores permitiram que uma fração do orçamento do Legislativo Municipal, no exercício de 2021, seja disponibilizado para a Prefeitura, a fim de auxiliar nas ações de combate à pandemia.

A iniciativa liderada pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Sônia Módena – já que ela colocou a proposta na pauta de votação para agilizar o envio de recursos – e apoiada, por unanimidade pelos parlamentares, permitiu a transferência de R$ 300 mil, repassados ao município na quinta-feira (19).

Através da colaboração dos vereadores, as diversas frentes de trabalho encampadas pelos servidores da Secretaria de Saúde, serão incrementadas pela Prefeitura. No combate ao novo Coronavírus, diversas equipes atuam na nova Central de Síndromes Gripais e também nos setores de enfermaria e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados aos pacientes suspeitos e diagnosticados com Covid-19.