Versão digital da CNH é gratuita em São Paulo

Com documento digital gratuito e cobrança de apenas R$ 105,66 para agendamento dos exames teórico e prático, cidadão ganha flexibilidade e economia na hora de tirar a CNH

O motorista que optar apenas pela versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) conseguirá obtê-la de forma gratuita. Além disso, para aquele que quiser a versão física, terá a CNH mais barata do Brasil, com valor de R$ 137,79.

Além disso, com as mudanças implementadas pelo Detran-SP no processo de habilitação, o cidadão paga atualmente R$ 105,66, valor referente às taxas de agendamento dos exames teórico e prático da primeira habilitação.

Acesso fácil

O documento, que pode ser acessado rapidamente pelo celular, possui a mesma validade jurídica em todo o território nacional. Todos os serviços de habilitação estão contemplados, incluindo primeira CNH, renovação, CNH definitiva, adição ou mudança de categoria, reabilitação e inclusão do EAR (Exerce Atividade Remunerada), utilizado por motoristas e motociclistas profissionais.

“As mudanças implementadas em São Paulo colocam o cidadão no centro do processo. Hoje, a pessoa tem mais liberdade de escolha e um custo significativamente menor para obter a habilitação. Estamos modernizando o sistema sem abrir mão da segurança, oferecendo a CNH mais barata do Brasil”, afirma Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP.

A medida pode beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas por ano no Estado. Antes, a emissão da versão física era obrigatória e gerava uma tarifa de R$137,79 referente à produção e ao envio do documento. A escolha pela versão digital não impede que o cidadão solicite posteriormente a emissão da CNH física, caso deseje.

Curso teórico digital para habilitação

No passo a passo rumo à CNH, o curso teórico passou a ser online e gratuito e a carga horária mínima obrigatória de aulas práticas caiu de 20 para 2 horas. Agora, o cidadão pode escolher entre uma autoescola ou um instrutor autônomo credenciado e negociar valores para realização das aulas.

Os demais custos do processo referem-se aos exames médico e psicológico, pagos diretamente aos profissionais credenciados. O valor de cada avaliação foi reduzido para R$90,00, conforme Portaria do Detran-SP publicada em janeiro de 2026.

Fonte Agência SP