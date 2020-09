Vestibular de Bolsas da Unifeob está com data marcada

O processo seletivo é a melhor oportunidade para ingressar no ensino superior com bolsas de até 100%

A Unifeob, melhor Centro Universitário da região segundo o Ministério da Educação (MEC), está com data marcada para o próximo Vestibular de Bolsas. O processo seletivo poderá ser realizado on-line ou presencialmente, no Campus Mantiqueira, em 18 de outubro, às 9h. Essa é a melhor oportunidade para ingressar no ensino superior com bolsas de até 100% em todos os cursos presenciais. Para se inscrever, basta acessar: vestibular.unifeob.edu.br.

Algumas recomendações para os futuros universitários: aqueles que prefiram realizar o Vestibular de Bolsas presencialmente devem chegar com uma hora de antecedência ao local da prova (Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 2439 – Jd. Nova São João). Os portões da instituição estarão abertos a partir das 8h. A prova é composta por 30 questões de múltipla escolha e uma redação, portanto é necessário levar lápis, borracha e caneta azul ou preta, bem como documento com foto.

Clique aqui e inscreva-se já para o Vestibular de Bolsas Unifeob

Estrutura da Unifeob

A estrutura da Unifeob engloba o Campus Centro, onde há o Centro Cultural e a Vila Jurídica, Polos em Poços de Caldas, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista e Araras, a Clínica de Fisioterapia instalada na Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros”, a Fazenda-Escola (150 hectares em Zona Urbana de fácil acesso), o estádio Getúlio Vargas Filho, o complexo do Clube do Palmeiras-Unifeob e o Campus Mantiqueira (5 prédios em 25 mil m²), onde também está localizado o Hospital Veterinário.

Cursos

A Unifeob tem opções de cursos superiores em todas as áreas do conhecimento, ministrados por professores mestres e doutores, com laboratórios físicos e virtuais e tecnologia de ponta: Administração (noturno); Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno); Arquitetura e Urbanismo (matutino e noturno); Biomedicina (noturno); Ciências Biológicas (bacharelado – noturno); Ciências Contábeis (noturno); Direito (noturno); Ed. Física (bacharelado – noturno); Enfermagem (noturno); Engenharia Agronômica (matutino e noturno); Engenharia Civil (noturno); Engenharia de Produção (noturno); Engenharia Mecânica (noturno); Farmácia (noturno); Fisioterapia (noturno); Medicina Veterinária (noturno); Nutrição (noturno); Pedagogia (noturno); e Psicologia (noturno).