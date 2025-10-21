Vila Dias conquista bi-campeonato da Copa Carlos Corrêa em Mogi Mirim

Time venceu a Tucurense por 2 a 0 na final e garantiu o título de forma invicta, com destaque para o atacante Everton Senna

Em uma final emocionante e com grande presença de público no campo da Santa Cruz, a equipe do Vila Dias sagrou-se bi-campeã da Primeira Divisão da Copa Carlos Corrêa, em Mogi Mirim, após vencer a Tucurense por 2 a 0, no último domingo (19). O destaque da partida foi o atacante Everton Senna, autor dos dois gols que garantiram o título e a campanha invicta do time.

Desde o início da partida, o Vila Dias se mostrou superior, com maior posse de bola e controle das ações ofensivas. A Tucurense tentou reagir em momentos pontuais, mas não conseguiu impor ritmo suficiente para ameaçar o adversário.

O primeiro gol saiu aos 42 minutos do primeiro tempo, com um chute certeiro de fora da área de Everton Senna. No segundo tempo, o time administrou a vantagem e ampliou o placar aos 25 minutos, novamente com Senna, finalizando um contra-ataque veloz pela direita.

A vitória reflete o entrosamento e a eficiência coletiva da equipe, que fez uma campanha consistente durante toda a competição. Com o título, o Vila Dias reafirma sua força no futebol amador de Mogi Mirim e destaca-se pela disciplina tática e talento de seus atletas.