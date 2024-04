Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Incidente de 15 de abril Desencadeia Prisão em Flagrante

Na noite do dia 15 de abril, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de um incidente de violência doméstica, exigindo a intervenção imediata das autoridades policiais. Solicitados via Copom para atendimento de ocorrência relacionada à violência doméstica, os policiais deslocaram-se até o local dos fatos, onde uma cena de terror se desdobrava.

Ao chegar ao local, os policiais entraram em contato primeiramente com a Sra. M., que relatou ser cuidadora da Sra. B.. Segundo seu depoimento, naquela data o Sr. L. começou a relembrar de uma desavença com sua vizinha, o que o deixou agressivo. Ao tentar acalmá-lo, a cuidadora foi brutalmente agredida, recebendo um tapa no rosto e sendo agarrada pelo pescoço em uma tentativa de estrangulamento. A situação só não se tornou ainda mais trágica graças à intervenção corajosa da esposa do agressor, B., que conseguiu afastá-lo, batendo com uma bengala em sua mão enquanto ele se preparava para atacá-la com uma faca.

Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais procederam com a prisão do agressor, que se encontrava alterado e ameaçava constantemente tanto a esposa quanto a cuidadora de morte. O Sr. L. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a Delegada de plantão, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante.

