Virgínia Fonseca visita Expoflora em Holambra ao lado de fã

A influenciadora digital Virgínia Fonseca esteve em Holambra nesta quinta-feira (28) para visitar a Expoflora, maior festa de flores da América Latina. A visita ganhou contornos especiais ao ser feita ao lado de “vovô Cirto”, fã assíduo das gravações do programa Sabadou, que sonhava em levar a apresentadora ao tradicional evento da cidade.

“Promessa é dívida e aqui estamos nós. Foi um passeio incrível”, escreveu Virgínia ao compartilhar fotos do momento em suas redes sociais. Durante o encontro, ela destacou a alegria de poder realizar o desejo do admirador, que é avô de cinco netas. “Foi um passeio incrível. Obrigada por hoje, vovô Cirto. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê muitos anos de saúde. É uma honra recebê-lo nas gravações do Sabadou”, declarou.

A presença de Virgínia coincidiu com o início da 42ª edição da Expoflora, que segue até 28 de setembro, sempre às sextas, sábados e domingos, das 9h às 19h, em Holambra. A programação reúne atrações tradicionais como a famosa Chuva de Pétalas, a Exposição de Arranjos Florais, a Mostra de Paisagismo e Jardinagem, o Shopping das Flores e a animada Parada das Flores, cortejo com carros decorados, dançarinos e personagens temáticos.

Além das flores, o público encontra opções de gastronomia típica, apresentações culturais, fazendinha interativa, museu histórico e shows ao vivo, reforçando o papel da Expoflora como vitrine cultural e turística de Holambra.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, com valores promocionais, ou na bilheteria do evento. Há modalidades de ingresso solidário, meia-entrada e inteira, com parte da renda revertida a instituições de caridade da cidade

Fonte A Cidade ON

Fotos Redes Sociais