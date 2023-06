Você sabe como cuidar da pele e dos cabelos durante o inverno?

_Com a estação mais quente e chuvosa este ano, especialistas trazem

dicas para manter a saúde e a hidratação da pele e dos cabelos_

A beleza do verão se conquista no inverno. A frase pode até parecer

“clichê”, mas para manter uma pele saudável é preciso manter os

cuidados redobrados durante os períodos mais frios do ano, tendo como

resultado, uma pele bonita e bem cuidada durante o verão.

Com o início do inverno no dia 21 de junho, tendo nesse ano, sinais

atípicos da estação, já que se é esperado chuvas e temperaturas

mais altas, os cuidados devem ser os mesmos dos invernos “comuns”?

De acordo com o dermatologista Dr. Dário Rosa, da Unique Dermatologia,

para cuidar tanto da pele quanto dos fios capilares, duas das maiores

preocupações da população no geral, é preciso pensar também, na

alimentação. “Beber bastante líquido ajuda a manter o equilíbrio

dérmico do corpo, dando uma aparência de viçosidade na pele. As

pessoas tendem a consumir menos água durante esta época, mas é

extremamente importante para a saúde de uma forma geral”, ressalta o

especialista.

Ainda segundo ele, com a espera de muitas chuvas, as pessoas abandonam

alguns hábitos simples, mas essenciais na manutenção e nos cuidados

da pele e cabelos. “Muita gente não usa o protetor solar nessa época,

o que é um grande erro, já que os raios ultravioletas estão aí. Não

é porque está chovendo que eles desaparecem”, alerta. Outra dica,

segundo a dermatologista Anelise Dutra, é em relação aos cuidados com

os cabelos. Banho com água muito quente, secadores. “É importante

investir em produtos para o controle de frizz e ter atenção na hora de

secar os cabelos. A secagem deve ser feita primeiramente com a toalha,

delicadamente, e em seguida usar o secador, mas sempre após utilizar um

protetor térmico e de preferência, que não seja algo rotineiro”, diz.

Outra dica importante dos especialistas é não ficar passando a mão

nos cabelos, o que pode aumentar a oleosidade dos fios. Para a pele,

manter uma rotina diária de cuidados, faz toda a diferença. Manter a

pele hidratada é o principal. Isso vale para os lábios também. O

protetor labial evita que eles rachem e ressequem com a mudança no

clima. Os cremes corporais também podem ser grandes aliados durante

esses períodos. “E incluir a vitamina C na rotina ajuda a manter o

brilho do verão nos meses mais frios, recuperando a luminosidade e a

firmeza da pele”, ressalta a dermatologista Anelise.

Para finalizar, Dário lembra que cada pele reage de uma forma diferente

nas mudanças de estação. “Cada paciente tem que ser analisado de

forma única, por isso é importante consultar o seu dermatologista para

saber mais detalhes de como cuidar da sua pele especificamente, não só

no inverno, como durante o resto do ano”.