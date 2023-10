Vôlei de areia de Artur Nogueira estreia com vitória nos 85º Jogos Abertos

Dupla Matheus Maia e Dantas, da ADV, levou a melhor contra Sorocaba em partida decidida por inteligência emocional e equilíbrio técnico na manhã desta quarta (04)

O vôlei de areia de Artur Nogueira estreou com o pé direito nos 85º Jogos Abertos – maior torneio poliesportivo da América Latina. A dupla Matheus Maia e Dantas, da Associação Desportiva de Vôlei (ADV), garantiu a primeira vitória no torneio, na manhã desta quarta-feira (04) contra a equipe de Sorocaba.

A partida mostrou que o espírito esportivo da dupla nogueirense está mais vivo do que nunca. O placar final foi decidido em três sets eletrizantes, cujas parciais foram:

1º Set: ADV 23 x 21 Sorocaba

2º Set: ADV 32 x 34 Sorocaba

3º Set: ADV 15 x 12 Sorocaba

As palavras da técnica Karoll Laranja refletem o entusiasmo e a confiança da equipe de Artur Nogueira para o restante do torneio. “Estamos muito felizes com essa primeira vitória. O jogo foi decidido por inteligência emocional devido às altas temperaturas e pelo equilíbrio técnico das duas equipes. Nossos atletas mostraram habilidades excepcionais e determinação. Ainda temos muitos desafios pela frente, e estamos ansiosos para representar nossa cidade da melhor forma possível”, disse.

Com 14 duplas disputando o título na modalidade de Vôlei de Areia, a competição promete mais jogos emocionantes nas próximas semanas.

OS JOGOS ABERTOS

Os Jogos Abertos ‘Horácio Baby Barioni’ (também conhecido como Jogos Abertos do Interior) está sendo sediado em São José do Rio Preto. A competição mais tradicional do calendário da Secretaria de Estado de Esportes acontece de 2 a 14 de outubro e conta com a participação de 192 cidades e mais de 8 mil atletas, disputando 28 modalidades.

O torneio é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, em parceria com a cidade sede, escolhida através de eleição direta entre os municípios participantes da competição com dois anos de antecedência.