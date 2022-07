VÔLEI SUB21 FEMININO ENFRENTA ATIBAIA PELOS REGIONAIS

O time sub21 de vôlei feminino da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Mogi Mirim volta a jogar neste final de semana. O compromisso é válido pela primeira fase dos Jogos Regionais. Neste sábado (16), a partir das 14h, a equipe mogimiriana encara Atibaia, na casa da rival. O duelo será no Ginásio José Pires Alvim, o Elefantão, em Atibaia.

A estreia do sub21 feminino ocorreu no sábado (9), quando o time foi derrotado por Campinas por 2 sets a 0, parciais de 25 a 12 e 25 a 5. No dia seguinte a equipe teve que voltar a Atibaia, sede desta fase da competição. Isso porque, com a desistência de Valinhos, comunicada durante a semana, a tabela foi alterada e a organização adiantou o duelo com Amparo.

Assim, no domingo (10), Mogi Mirim duelou com as amparenses e perdeu por 2 sets a 1. Após vencer no primeiro set por 25 a 17, perdeu o segundo por 25 a 19 e o tie-break por 15 a 8.