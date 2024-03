Voleibol de Amparo confirmado em competições da temporada 2024

O voleibol de base feminino da Estância Amparo deu início a sua fase de preparação para os campeonatos que disputará em 2024.

As categorias sub-21, 18 e 14, realizaram partidas amistosas em 2024, no Ginásio “Laérzio Carletti”, no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia.

Neste ano, o vôlei disputará as copas Circuito das Águas, ADR e Jaguariúna, além do Jogos Regionais.

No feminino, Amparo estará nas disputas do sub-14, 17, 19 e 21. Já no masculino, as categorias sub-17 e sub-21 estarão em quadra.

O primeiro jogo em Amparo será no dia 28 de abril, em rodada tripla, com início às 8 horas válido pela Copa ADR.