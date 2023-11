Zezé da ASA receberá título da Câmara Municipal de Amparo

A vereadora Rosa Montini (PSDB) propôs a entrega do título de Cidadã Benemérita para Maria José dos Santos, que se destaca pela atuação na Ação Social de Amparo (ASA). O Projeto de Decreto Legislativo nº 30/2023 foi votado na noite de 6 de novembro e aprovado por todos os vereadores.

Zezé da ASA, como é conhecida, é graduada em letras e pedagogia. No final de 1982 foi convidada pelo capitão Lucas a compor a equipe da ASA para coordenar a área pedagógica da entidade e, paralelo, também exercia a função no Movimento Ação Rural do Bairro do Pantaleão (MARP), também em Amparo.

Nas palavras da vereadora Rosinha, ela já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes e suas famílias. “Seu trabalho promove e estimula o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, familiares e toda a comunidade por meio de ações norteadas pela educação afetiva direcionada para o campo da formação humana. Grupos de mães, oficinas de geração de renda, projeto CAJU, Profic e medidas socioedutativas são alguns desses projetos”, declarou.

O presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), reconhece o gesto da homenagem. “Zezé é merecedora, quem conhece a ASA sabe da dedicação dela. É uma pessoa abnegada mesmo. Fico contente em conceder um título de benemerência a alguém que possui tantos predicados para recebê-lo”, diz.

Atualmente, a homenageada é coordenadora geral da ASA, que em 2023 está atendendo mais de 500 jovens nos projetos: ‘Um Novo Tempo’, ‘CAJU’ e ‘Sob as Asas’. “Além da dedicação às causas sociais, a homenageada é conhecida por sua seriedade e por ser uma pessoa extremamente carismática, sempre acessível e atenciosa, desenvolvendo suas atividades com muito amor e alegria”, finalizou Rosinha.