Zezo confirma Simone Mendes e elenco de peso na gravação do DVD Sem Fronteiras em São Paulo

A contagem regressiva já começou! No dia 17 de setembro, Zezo Potiguar vai transformar o Terra SP em palco de um encontro grandioso da música brasileira com a gravação do seu novo DVD, Sem Fronteiras. E as novidades não param de chegar: o cantor também confirmou a participação especial de Simone Mendes, Nattan, Pablo, Tarcísio do Acordeon e Fátima Leão.

Com um time de convidados de diferentes estilos e gerações, a gravação promete ser uma verdadeira celebração da música, unindo romantismo, forró e grandes composições em uma só noite. Zezo, que completa 34 anos de carreira, se prepara para registrar momentos marcantes e eternizar mais um capítulo da sua trajetória de sucesso.

O público terá a chance de viver de perto esse espetáculo, mas é preciso correr: os últimos ingressos estão à venda pelo link https://feverup.com/m/181995

O DVD Sem Fronteiras chega para consolidar a força de Zezo no cenário nacional, reunindo sucessos que embalaram multidões e novidades que vão emocionar quem acompanha sua caminhada desde o início. Será uma noite para ficar na memória de fãs, artistas e todos que estiverem presentes no Terra SP.

SERVIÇO – Gravação do DVD Sem Fronteiras – Zezo Potiguar

Data: 17 de setembro

Abertura da casa: 21h

Local: Terra SP – São Paulo/SP

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes

Participações: Simone Mendes, Pablo, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Fátima Leão