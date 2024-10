Resultados das eleições municipais de 6 de outubro nas cidades da região de cobertura de O Regional

Neste domingo, 6 de outubro, as cidades da região realizaram eleições para definir seus novos prefeitos e vereadores, com alta participação popular e expectativas em torno das mudanças políticas para o próximo mandato. O Regional traz uma cobertura completa dos resultados, onde você poderá conferir, cidade por cidade, os eleitos e as apurações detalhadas. Confira os resultados nas seguintes cidades:

– Amparo

– Artur Nogueira

– Campinas

– Conchal

– Cosmópolis

– Espírito Santo do Pinhal

– Estiva Gerbi

– Holambra

– Itapira

– Jaguariúna

– Mogi Guaçu

– Mogi Mirim

– Paulínia

– Pedreira

– Santo Antônio de Posse

Clique nos links para acompanhar os detalhes de cada município e ver quem foram os novos eleitos que estarão à frente da administração de suas cidades.